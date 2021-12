Facebook

Mit der Ausstellung ´Touching Reality´ der Künstlerin Melitta Moschik findet auch in Villach wieder Kultur statt © kk/Melitta Moschik – SCREEN BURN NYC 01

Melitta Moschik greift Bilder, Zeichen sowie Symbole unserer Zeit auf und stellt diese in einen künstlerischen Kontext. Sie arbeitet an der Schnittstelle von Kunst, digitaler Technologie, Semiotik und Ethik. Die Ausstellung "Touching Reality" wird am kommenden Donnerstag, dem 16. Dezember, mit einer Vernissage in der Galerie Freihausgasse eröffnet. Beginn ist um 19 Uhr.