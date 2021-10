Kleine Zeitung +

Fürnitz Sportplatz wird um 1,6 Millionen Euro verkauft

2,2 Hektar in Fürnitz wechseln den Besitzer. Fläche ist für Ausbau des Logistik-Zentrums dringend nötig. Geld wird von der Gemeinde rein in Projekte in Fürnitz investiert.