Countdown am Bahnhofsplatz in Villach. Am 24. April eröffnet dort das neue Harry's Home Hotel. Es ist der erste Standort der Tiroler Kette, die in Villach seit 2021 baut und in Summe 2,5 Millionen Euro investiert hat. Angeboten werden 96 Zimmer und Apartments, die vor allem für Dienstreisende interessant sein sollen.