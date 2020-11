Facebook

Petra Petschar tauschte Bürostuhl gegen Brennkessel. Seit dem Vorjahr ist sie Gin-Produzentin © KK/Rene Krammer

Der bisherige Lebensweg der gebürtigen Spittalerin Petra Petschar lässt bei Weitem nicht auf ihre derzeitige Tätigkeit schließen. Nach der Matura an der Handelsakademie arbeitete die heute 46-Jährige bis 2007 als Forschungsassistentin bei Infineon in Villach. Als sie Mutter wurde, widmete sie ihre ganze Aufmerksamkeit ihren drei Kindern – stets auch mit beruflichen Ambitionen. „Mir war immer klar, dass ich wieder arbeiten will, aber ich wollte nicht mehr so ins Büro“, erzählt Petschar heute.