Viele positive Tests in Villach

Aktuell sind 503 Personen in Villach positiv mit dem Coronavirus infiziert (Stand Mittwoch, 18. November, 19.30 Uhr). Inkludiert sind hier auch die Coronafälle, die vor eineinhalb Wochen in der Asylunterkunft Langauen positiv getestet wurden. Insgesamt 583 Personen in Villach stehen unter Quarantäne. Die Einhaltung wird von fünf Behördenmitarbeitern täglich kontrolliert. Auch die Polizei ist etwa in Langauen involviert. "Seit Beginn des zweiten Lockdowns gab es noch keine Verfehlungen. Die Quarantänedisziplin ist also hoch", sagt Behördenleiter Alfred Winkler.