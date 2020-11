Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Keine aktuelle Aufnahme! © Andreas Jandl

Wie im Frühjahr hat auch der zweite Lockdown ein Aussetzen der Parkgebühren zur Folge. Für die derzeit prognostizierte Dauer des Lockdowns, also bis einschließlich 6. Dezember, müssen in Villachs Kurzparkzonen keine Gebühren entrichtet werden. Achtung: Die Drei-Stunden-Obergrenze gilt weiterhin, um Dauerparken zu verhindern. Also bitte Parkscheibe verwenden!



Die Neuerung tritt morgen, Mittwoch, in Kraft. Sie soll Menschen entlasten, die wichtige Termine in der Stadt zu erledigen haben, aber aus Corona-Gründen die Öffentlichen Verkehrsmittel meiden wollen.