Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

3900 Tests wurden mit Stand 12. November in Villach durchgeführt © (c) AFP (DENIS LOVROVIC)

282 Personen in der Stadt Villach und 251 in den Umlandgemeinden sind laut der Websites der Ages am heutigen Donnerstag mit dem Coronavirus infiziert. In Summe wurden in Villach, seit Ausbruch der Pandemie, 5000 Verdachtsfälle gemeldet und 3900 Testungen durchgeführt. "Das Erfreuliche, 87 Prozent aller Testungen brachten ein negatives Ergebnis", sagt Gesundheitsstadtrat Christian Pober (ÖVP).