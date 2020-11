Facebook

Shan Yalcin bietet im "Giftland Villach" jede Menge bunte Produkte © Jandl

Ein im wahrsten Sinne des Wortes buntes Angebot gibt es im neuen "Giftland Villach" am Oberen Kirchenplatz 4. Seit Anfang des Monats hat dort Sahan Yalcin sein Geschäft geöffnet. Zu kaufen gibt es Steh-, Tisch- und Hängelampen, Teelichter, Kerzenständer, Teller und Schalen. In verschiedenen Größen, farbenfroh und aus Glasmosaik handgemacht. "Wir produzieren in Istanbul und haben dort auch ein Geschäft, ein weiteres in Brighton (England, Anm.) und nun eben in Villach", sagt Yalcin. Er selbst wurde in der Türkei geboren, lebte lange in England und ist nun nach Kärnten gezogen. "Obwohl es nicht die einfachste Zeit ist, ist das Interesse der Kundschaft da", sagt der Unternehmer.