Die Genusskünstler Florian und Gerhard Satran (Stiftsschmiede) sowie Martin Kribitsch und Nadine Trinker (Kaffeemacher) kredenzen Feines zum Mitnehmen © (c) Adrian Hipp/kk

Die Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen macht in vielen Bereichen kreativ und erfinderisch. Mit “Küchenkult 2 go” bieten regionale Spitzenköche ihre raffinierten Küchenkult-Kreationen erstmals auch zum Mitnehmen an. Am 12. und 13. sowie am 26. und 27. November trifft etwa Kaffeemacher und "Asia-Spezialist" Martin Kribitsch auf Stiftsschmied Gerhard Satran. Kribitsch’ Ramen – eine japanische Nudelsuppe – gibt es diesen Donnerstag und Freitag mit knusprigem Schweinsbraten, in zwei Wochen mit Garnelen. Haubenkoch Satran kreiert an allen vier Tagen sein bekanntes “Kärntner Sushi” mit Nigiri, Maki und Sashimi. An allen vier Tagen wird es diese Gerichte in der Zeit von 16 bis 19.30 Uhr bei den Kaffeemachern in der Villacher Italiener Straße 18 gegen rechtzeitige Vorbestellung 0676/68 54 629 zum Mitnehmen geben.