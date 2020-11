Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zwei Linien verkehren im 30-Minuten-Takt © Andreas Jandl

Am heutigen Montag wurde in Villach der 30-Minuten-Takt auf zwei Buslinien gestartet. Die neuen Linien mit den Nummern 7 und 8 werden als erste getaktet, weitere sollen, so Bürgermeister Günther Albel (SPÖ), folgen. Linie 7 führt von der Neuen Heimat quer durch das Stadtgebiet bis zur Kärntner Tourismusschule, Linie 8 beginnt im Technologiepark St. Magdalen, fährt durch die Innenstadt und vorbei am Westbahnhof nach Tschinowitsch.