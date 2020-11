Facebook

Der Alkomatentest war positiv (Symbolbild) © APA/Hochmuth

Eine Villacherin (28) bog am Sonntag gegen 20 Uhr mit ihrem Pkw in Villach aus einer Seitenstraße in weitem Bogen nach links in die Ossiacher Zeile ein. Dabei fuhr sie über eine Gehsteigkante auf eine dortige Grünfläche und beschädigte einen Baum.