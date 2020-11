Facebook

Vielarbeiter Gerd Kurath: Aufbau eines zweiten beruflichen Standbeins brachte ihm auch Kritik © LPD/Gernot Gleiss

Ist das heimische Corona-Geschehen von internationalem Interesse, bekommt Gerd Kurath schon einmal 30 bis 40 Medien-Anfragen am Tag herein. So etwa als im Sommer deutsche Urlauber im Lavanttal positiv getestet wurden, und in der Folge in einer Almhütte festsaßen. „Da erhielt ich auch Anfragen aus Deutschland“, sagt der 44-Jährige.

Kurath ist seit 2013 Leiter des Landespressedienstes. Dass er DIE Anlaufstelle für alle Medienanfragen rund um Corona in Kärnten ist, kommt nicht von ungefähr. „Bei mir laufen viele Informationsfäden zusammen“, sagt Kurath. Er sitzt zudem im Koordinationsgremium und gibt die Informationen aus erster Hand weiter.