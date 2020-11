Nach tragischen Einsätzen„Das Gespräch als Hilfe gegen den Seelenschmerz“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei diesem Verkehrsunfall in Rosegg kam am Allerheiligentag ein junger Mann ums Leben. Solche Eindrücke gilt es, auch für die Einsatzkräfte zu verarbeiten. Die Corona-bedingt reduzierten kameradschaftlichen Kontakte machen dies nicht einfacher © Sobe

Es sind Bilder, die man nicht sehen und Momente, die man nicht erleben möchte. In den vergangenen Tagen erschütterten mehrere Verkehrsunfälle Kärnten. Unter anderem kamen in einem Tunnel auf der Pack drei Menschen tragisch ums Leben, zuletzt am Allerheiligentag verunglückte ein junger Mann beim Friedhof in Rosegg tödlich. Bei all dem Leid, das Hinterbliebene ertragen müssen, sind solche Ereignisse auch für Einsatzkräfte fordernd. Am Unfallort und in der Nachbetreuung.