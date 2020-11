Facebook

Am Sonntag bleibt uns der Hochdruckeinfluss weiterhin erhalten und damit gibt es neuerlich zumeist ruhiges Herbstwetter. In der Früh und am Vormittag sind jedoch zum Teil dichtere Nebel- oder Hochnebelbänke in den Niederungen zu erwarten. Tagsüber setzt sich dann jedoch zunehmend wieder sonniges Wetter durch, wobei einzelne, hochliegende Schleierwolken möglich sind.