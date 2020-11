Facebook

Die Attrappe © Polizei

Am Donnerstag um 19.08 Uhr, hantierte ein 21-jähriger iranischer Asylberechtigter mit einer AK-47-Maschinenpistolenattrappe, in der Ossiacher Zeile, in Villach. Als ein Fahrzeug an dem Mann vorbeifuhr, erhob dieser die Attrappe und deutete nach Angaben des 48-jährigen Lenkers in dessen Richtung. Der Mann und seine sich ebenfalls im Fahrzeug befindliche 47-jährige Frau fühlten sich dadurch bedroht.