Finkenstein 19-jähriger Arbeiter in Baugrube bis zur Brust verschüttet: Verletzt

Der Verletzte wurde ins LKH Villach eingeliefert © ARA Flugrettung

Wie die ARA Flugrettung meldet, hat sich in Finkenstein Donnerstagnachmittag ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Ein 19-jähriger Arbeiter wurde dort in einer Baugrube verschüttet. Mittlerweile gibt es auch von der Polizei eine Bestätigung und nähere Details zu dem Unfall. Der junge Mann aus Unterkärnten wurde in einem drei Meter tiefen Erdloch bis zur Brust verschüttet. "Er war immer ansprechbar", sagt ein Polizist der PI Faak am See.