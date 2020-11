Facebook

Beim Telefongespräch bemerkte die Polizei, dass der Unfalllenker stark alkoholisiert war © Fuchs

Ein vergleichsweise harmloser Verkehrsunfall hat für einen Villacher (56) ein Nachspiel: Der Mann fuhr am Mittwoch gegen 17.15 Uhr mit einem Pkw in Villach auf der Pogöriacher Straße in westliche Richtung. Er wollte an der Kreuzung zur Tiroler Straße links einbiegen, kollidierte dabei aber mit dem Fahrzeug einer 59-jährigen Frau aus dem Bezirk Villach Land. Der 56-Jährige hielt vorerst an, sprach kurz mit der Unfallbeteiligten und setzte danach, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern, seine Fahrt fort.