Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Elmar Gubisch

Eine 65-jährige Frau aus dem Bezirk Villach Land fuhr am Mittwoch zu Mittag mit ihrem Pkw von der Zeidler-v.-Görz-Straße kommend in den Kreisverkehr am Hauptbahnhof Villach in Richtung Willroiderstraße ein. Als sie sich bereits beim Verlassen des Kreisverkehres am Schutzweg befand, querte ein 33-jähriger Radfahrer aus Villach vorschriftswidrig den westlich gelegenen Schutzweg und fuhr gegen die linke Seite des Pkw. Er kam zu Sturz und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins LKH Villach gebracht. Alkotests verliefen negativ.