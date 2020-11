Facebook

Am Marktgelände herrscht für Standler und Kunden Maskenpflicht © (c) Andreas Jandl

"Ab hier gilt Maskenpflicht", prangt von den Tafeln am Beginn des Geländes beim Villacher Wochenmarkt. Wegen Nichteinhaltung wurden in den vergangenen Wochen auch schon Geldstrafen gegen den einen oder anderen Standler oder Kunden ausgesprochen. Am heutigen Mittwoch, dem ersten Markttag seit Beginn des zweiten Lockdowns, wird Disziplin allerdings großgeschrieben. Fieranten und Besucher tragen vorbildlich Maske und halten Abstand. Auch an die aktuellsten Corona-Auflagen wie Ausschank- und Verkostungsverbot hält man sich.