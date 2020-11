Am 5. Dezember soll die Langlaufsaison in der Villacher Alpenarena beginnen. Vorverkauf online schon gestartet, im Büro gibt es die Karten ab 9. November. Auch ein neuer Nachwuchstrainer für Skispringer und Nordische Kombinierer wurde präsentiert.

In der Villacher Alpenarena könnte der Langlauf-Winterbetrieb am 5. Dezember starten © kk

In der Villacher Alpenarena könnte der Langlauf-Winterbetrieb mit 5. Dezember starten, sofern es die Corona-Vorgaben zulassen. „Den Vorverkauf der Saisonkarten 20/21 beginnen wir am 9. November in unserem Büro“, kündigt Alpenarena-Geschäftsführer Franz Smoliner an. Die Preise wurden nicht erhöht: Die Saisonkarte kostet für Erwachsene 65 Euro, die Jugendliche 40 Euro.