Am Villacher Hauptplatz ist Weihnachten nicht mehr zu übersehen. Am heutigen Allerseelentag wurde der Christbaum angeliefert.

© (c) Daniel Raunig

Etwas früher als in den Jahren davor ist die Weihnachtszeit in Villach nun offiziell eröffnet. Der Christbaum für den Hauptplatz wurde kurioserweise am heutigen Allerseelentag angeliefert.



Beim Christbaum für das Jahr 2020 handelt es sich um eine 18 Meter hohe Fichte aus Bad Bleiberg. Sie wurde von der Familie Woschank gespendet. Am morgigen Dienstag werden noch eine Tanne und Fichte für den Villacher Kaiser Josef Platz und den Bahnhofplatz angeliefert.