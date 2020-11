Facebook

Die Kultur-, Event-, Sportszene und die Gastronomie-Branche sind vom neuerlichen Lockdown, der ab 3. November für vier Wochen in Kraft ist, besonders hart getroffen. Für Lokale besteht wieder ein Betretungsverbot. Beim ersten Lockdown nutzten viele Wirte die Möglichkeit, Speisen für das erlaubte Abhol- und Lieferservice zuzubereiten. Die Soforthilfe der Kleinen Zeitung: Wir präsentieren jene Lokale, bei denen die Küche nicht kalt bleibt. Wirte, die dabei sind können sich melden und werden hier bekannt gegeben. Melden Sie sich!

Wirte, bitte melden! Gastronomen aus dem Großraum Villach, die ihren Gästen trotz Betretungsverbot Schmankerln zum Abholen anbieten, können sich bei uns unter villach@kleinezeitung.at melden. Wir werden Lokale, die ihren Gästen trotz der Zwangspause etwas zu bieten haben, dann auf unserer Homepage veröffentlichen. Bitte auch gleich die Öffnungszeiten verraten!

Abholservice und Lieferung in der Region Villach:

Restaurant Jagersberg

Ab Dienstag, den 10.November, wird im Umkreis von zehn Kilometer beliefert. Speisekarte: www.jagersberg.at. Auch Abholung ist möglich.

Kontakt: Keutschacher Str. 128, 9220 Velden am Wörthersee, Telefon: 04274 3770

Racers

Lieferung ab 3. November, Villach und Umgebung

Menü: Montag bis Freitag, idealerweise 1 Tag früher vorbestellt

A la carte: Montag bis Sonntag, jeweils 11 bis 20 Uhr

Tel. 04242/37333, www.racerscafe.at

Gewerbezeile 2a, 9500 Villach

Gasthaus Schallerwirt

Abholung und Lieferung ab 3. November.

Kontakt: www.schallerwirt-pizzeria.slue.io; Telefon: 04247 30206, Millstätter Straße 51, 9541 Äußere Einöde

Landgasthof Fruhmann

Abholung von Mittagsmenüs, Wiener Schnitzel, Backhendl, Schweinsbraten und anderen Produkten im Geschäft der Fleischerei.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7 bis 19 Uhr, Samstag 7 bis 17 Uhr. Triester Straße 1, 9241 Wernberg, Tel: 04252/22 21 0.

Der Tschebull

Gansl to go: am 6., 7. und 8. November beim Tschebull in Egg am Faaker See. Seeuferstraße 26, Tel: 04254/2191, office@tschebull.cc.

Landgasthaus Falle

Abholung ab 4. November.

Montag bis Samstag, 10 bis 20 Uhr

Aktuell gibt es von Donnerstag bis Samstag das Bio-Martinigansl zum Mitnehmen. Telefonische Vorbestellung ab 4. November 04274/29121

Triester Straße 12, 9220 Lind ob Velden

Don Puccio Pizzeria

Abholung ab 4. November.

täglich außer Dienstag, 11 bis 19 Uhr,

Tel. 04252/20658

Bundesstraße 21, 9241 Wernberg

Pizzeria Sterba

Abholung ab 3. November.

Dienstag bis Sonntag, 11.30 bis 20 Uhr

Telefon: 04274/3230

Triester Straße 10, 9220 Velden

Restaurant Zollner

Lieferung und Abholung ab 3. November.

täglich außer Freitag, 11.30 bis 14 Uhr sowie 17 bis 20 Uhr

Gansl bitte mit telefonischer Vorbestellung

Telefon: 04257/2853

Finkensteiner Straße 14, 9585 Gödersdorf