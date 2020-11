Facebook

Hochstetter-Lackner mit Friedhofswärter Harald Wernig. Sie will, dass die Grüfte als „Stück Kulturgut“ erhalten bleiben © Helmuth Weichselbraun

Die Inschrift berichtet vom Kampf gegen eine nicht nicht näher genannte Krankheit. „Dir gab die Hoffnung Mut, noch zu gesunden. Noch gerne wollt’st du bei mir sein. Doch hat dein Wunsch Erfüllung nicht gefunden. Zu früh gingst du zur ewigen Ruhe ein.“ Josef Muhr, Buchdruckerei-Besitzer in Villach, starb am 17. Dezember 1905 im 56. Lebensjahr. 1911 folgte ihm seine Gattin Marie. Sie wurde ebenfalls in der Muhr-Familiengruft am Zentralfriedhof der Draustadt bestattet. Mehr als 100 Jahre später ist nun auch die Erinnerung an das Ehepaar – abgesehen von den Zeilen auf dem monumentalen Grabstein – nicht mehr lebendig, amtlich markiert durch einen weißen Zettel: „Achtung! Die Angehörigen sollen sich bitte bei der Friedhofsverwaltung melden.“