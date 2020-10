Auf Campingplatz Jugendliche sollen 15 Wohnwagen aufgebrochen haben

Tatort war der Campingplatz am Vassacher See in Villach. Die Polizei konnte mittlerweile vier Jugendliche ausforschen.

© tournee - Fotolia

Insgesamt 15 Wohnwagen sind in der Nacht auf vorigen Sonntag auf einem Campingplatz am Vassacher See in Villach aufgebrochen worden. Wie die Polizei am Samstag in einer Aussendung mitteilte, wurde nun ein 18-jähriger Jugendlicher ausgeforscht. Er ist geständig, einige der Einbrüche begangen zu haben - für die anderen Taten seien jedoch drei weitere Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren verantwortlich gewesen.