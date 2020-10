Facebook

Der Baldachin über dem Villacher Rathausplatz © Jandl

Zunächst ist es etwas wolkiger, später aber wieder zunehmend sonniger bei milden 12 bis 16 Grad. Eine Warmfront beeinflusst zunächst auch zum Teil unser Wetter und bringt vor allem nach Norden hin ein paar dichtere Wolkenfelder mit. Tagsüber verbessert sich dann aber zusehends das Wetter und vom Westen her lockern die Wolken immer mehr auf und machen damit der Sonne Platz zum Scheinen. Besonders in den Nachmittagsstunden kann daher mit mehr Sonnenschein gerechnet werden. "Mit der Warmfront erreichen mildere Luftmassen vor allem in der Höhe unser Land", prophezeit der Meteorologe Reinhard Prugger. In den Niederungen ist es aber auch recht mild mit Werten nahe 15 Grad.