Corona stellte auch die Ausflugsziele in der Region Villach in der Sommersaison vor noch nie dagewesene Herausforderungen. Dennoch fällt die Bilanz vielerorts positiv aus. Auch Kärnten-Card diente als Motor.

Der Besuch in Rosegg ist ein echt tierisches Vergnügen © Christian Reiner

Tierischer Besuch in Rosegg

Auch wenn es sich noch nicht in konkrete Zahlen gießen lässt, wird es heuer im Tierpark Rosegg einen Zuwachs an Besuchern geben. „Wir haben sicher von den Einheimischen, die zu Hause geblieben sind, profitiert. Wir sind froh, gut über diese herausfordernde und auch anstrengende Saison gekommen zu sein“, sagt Betreiber Emanuel Liechtenstein. Am großzügigen Freiluft-Gelände mit vielen Attraktionen vom Luchs über Waldrapp, Bison und Goldschakal bis zum Känguru habe es keinerlei Probleme gegeben, die Corona-Vorgaben umzusetzen. „Auch das Verhalten unserer Gäste war sehr diszipliniert“, ergänzt Liechtenstein. Tierisch punkten konnte man auch als Kärnten-Card-Ausflugsziel. Geplant ist, den Tierpark in Rosegg noch bis Montag, 2. November, offen zu halten. „Derzeit weiß man nie, was morgen ist“, so Liechtenstein.