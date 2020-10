Schwierig gestaltete sich die Rettung von zwei, nur wenige Wochen alten Kätzchen in Villach. Sie gerieten in einen Spalt eines Gebäudes gefallen und konnten sich nicht mehr selbst befreien.

Die wenige Wochen alten Katzen konnten gerettet werden © kk

Zu einer aufwendigen Tierrettung kam es kürzlich in Villach-Judendorf. Zwei kleine Kätzchen waren in einem Nebengebäude in einen Hohlraum zwischen Mauer und Holzverkleidung geraten und erlebten dort qualvolle Stunden. Dank Hilfe der Hauptfeuerwache Villach, des Tierschutzvereins Nanuk, Nachbarn, Hausbesitzerin und Mieter konnte das erste Tier nach einigen Stunden gefunden und durch Demontage von Brettern gerettet werden. Das zweite Kätzchen musste sich etwas länger gedulden und konnte erst am nächsten Tag in Sicherheit gebracht werden. Die wild lebende Mutterkatze wurde eingefangen, kastriert und wieder in die Freiheit entlassen.