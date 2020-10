Morgen, Freitag, tagt der Villacher Gemeinderat. Die FPÖ verweigerte in der jüngsten Sitzung das Tragen von Masken, will morgen aber wieder mit Mundschutz anwesend sein.

Bei der Sitzung Ende September verweigerte die FPÖ die Maske am Platz © Scharf

Die FPÖ Villach schwenkt um. In der morgigen Gemeinderatssitzung wollen die Mandatare wieder durchgehend Maske tragen. In der jüngsten Sitzung Ende September lehnten sie dies als einzige Partei im Gemeinderat ab. Damals hieß es, man orientiere sich am Parlament und trage die Maske nur beim Betreten, am Sitzplatz würde sie nichts bringen. Jetzt sagt Stadtparteiobmann Erwin Baumann: "Selbstverständlich tragen wir wieder Maske. Die Lage spitzt sich zu, wir nehmen das ernst." Ob er mit der Ansicht parteiintern alleine dasteht oder nicht, wird sich morgen zeigen. Schon vor der jüngsten Sitzung hatte sich Baumann auch für das Tragen des Mundschutzes ausgesprochen, seine Parteikollegen brachten das Vorhaben schließlich zu Fall. "Nun sind wir uns alle einig", sagt er am heutigen Donnerstag. Das Verweigern der Maskenpflicht bleibt im Gemeinderat ohne rechtliche Konsequenz, weil das Tragen von Masken weder im Stadtrecht noch in einer Covid 19-Verordnung geregelt wird.