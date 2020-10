Facebook

Blick vom Gipfel der Gerlitzen © Webcam/kk

Nördlich der Alpen zieht am Donnerstag eine Schlechtwetterfront vorüber. An der Südseite der Alpen, also auch in Kärnten, ist man dabei erfreulicherweise auf der etwas besseren Seite, denn die durchziehenden Wolken lockern auch immer wieder auf und machen somit auch der Sonne einmal etwas Platz. Zeitweise sind die Wolken aber auch dichter und am ehesten auf den Bergen sind einzelne Schnee- und Regenschauer möglich.