Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Georg Overs © Privat

Eigentlich sollten an diesem Wochenende die ersten offiziellen Herbstferien in Österreich starten. Was wäre jetzt los, wenn wir keine Corona-Pandemie hätten?

GEORG OVERS: Diese Herbstferien waren tatsächlich ein Thema, auf das wir uns seit Jahren vorbereitet haben. Wir haben auch im Sommer noch mit einer starken Woche gerechnet, haben mit der Schifffahrt und den Bergbahnen gesprochen, damit sie die Saison verlängern. Doch in den letzten Wochen war dann schon klar, dass weniger los sein wird. Und jetzt kam eben die Reisewarnung, die endgültig die Stimmung verschlechtert hat.