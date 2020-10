Die Friseurkette Klier schlitterte in Folde der Corona-Krise in die Insolvenz. Neun Läden können jedoch gerettet werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) AP (Ronald Zak)

Über die Friseurkette Klier ist in der Vorwoche am Landesgericht Salzburg ein Konkursverfahren eröffnet worden. Laut Geschäftsführung ist das Unternehmen mit Sitz in Bergheim (Flachgau) als Folge der Coronakrise überschuldet, es verfüge aber über liquide Mittel und sei zahlungsfähig. Die Kette mit 281 Dienstnehmern betrieb österreichweit 30 "Frisör Klier"-Läden, vier "Friseur der kleinen Preise"-Geschäfte und ein "Cut and Colour"-Studio.