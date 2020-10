An winterlichen Ferientagen und beim GTI-Treffen eskalierte die Verkehrssituation am Dobratsch. Konzept der Stadt ist in Arbeit.

Im Winterkleid lockte der Dobratsch vor wenigen Tagen © Mrsel/kk

Einen ersten Eindruck, wie der Schnee auch schon im Oktober locken kann, gab es am vergangenen Wochenende am Dobratsch. Naturliebhaber, Wanderer, Rodel-Fans und Skitourengeher sorgten bei winterlichen Verhältnissen für Betrieb. Am Sonntag waren es 500 Fahrzeuge mit insgesamt doppelt so vielen Insassen, die die bis Mitte November mautpflichtige Alpenstraße (Pkw 18,50 Euro pro Fahrt) befuhren und den Rosstrattenparkplatz völlig füllten.