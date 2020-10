Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Cannabiskraut wurde sichergestellt (Symbolbild) © LPD Kärnten

Eine Polizeistreife führte am Freitag um 0.45 Uhr fremdenrechtliche Kontrollen am Hauptbahnhof in Villach durch. Im Zuge der Amtshandlung wurde in einem Zugabteil ein 24-jähriger Mann aus der Dominikanischen Republik angetroffen. Aufgrund des starken und deutlich wahrnehmbaren Cannabisgeruchs wurde der Mann zur Herausgabe des Suchtmittels aufgefordert. Dieser Aufforderung kam er unverzüglich nach und übergab den Polizisten mehrere Gramm Cannabiskraut, welches er am Körper versteckt hatte.