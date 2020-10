Facebook

Etwa 40 Personen waren Teil der Reisegruppe, die auf das Einhalten der Corona-Schutzmaßnahmen wenig Wert legte © KK/Privat

"So interessant kann die Geschichte Villachs gar nicht sein, dass ich mich derzeit dieser Gefahr aussetze." Ein Kärntner ist erzürnt über das Bild, das sich ihm in dieser Woche in der Villacher Innenstadt bot. Während die Coronazahlen bundesweit drastisch ansteigen und zu Wochenbeginn Maßnahmen zur Eindämmung des Virus verschärft wurden, beobachtete er am Dienstag eine Traube von Menschen, die vielfach ohne Maske und Abstand an einer Stadtführung teilnahmen.