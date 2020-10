Facebook

50.000 Euro hat ein Bosnier angeblich in Sparschweinen aufbewahrt © (c) K.-U. Hler - Fotolia

Ob diese Geschichte so stimmt, muss die Polizei erst überprüfen: Jedenfalls erstattete am Mittwoch ein in Villach lebender Bosnier Anzeige, dass unbekannte Täter am Dienstag oder Mittwoch aus seinem Schlafzimmer 50.000 Euro gestohlen hätten. Diese hätte er dort in Spardosen zur Bezahlung von Rechnungen deponiert, die er im Zuge des Hausbaues verwahrt habe.