In Villach kam es in den vergangenen Tagen zu Diebstählen in den Selbstbedienungshütten am Parkplatz des ehemaligen Parkhotels und am Tschudlhof.

Auch in die Acker-Box wurde eingebrochen © Jandl

Gleich mehrere Diebstähle in Selbstbedienungshütten gab es im Villacher Stadtgebiet in den vergangenen Tagen. Am Mittwoch gegen 11 Uhr machte sich ein noch unbekannter Täter in der "Ackerbox" am Parkplatz des ehemaligen Parkhotels zu schaffen. "Derselbe Täter hat dort auch schon am 13. Oktober einen Diebstahl begangen", sagt Stadtpolizeikommandant Erich Londer. Zur Beute zählen Speck, Hauswürstel, Kaffee und Schokolade.