Kontrollen in der Villacher Innenstadt © (c) Weichselbraun Helmuth

Die Maskenpflicht wurde zum Reizthema in der Coronakrise. Sie gilt in geschlossenen Räumen und auf Märkten. Bei Verstößen werden Geldstrafen eingehoben, die Stadt Villach intensivierte Kontrollen: „Uns erreichen zahlreiche Anrufe über die Nichteinhaltung in Betrieben. In diesem Fall schicken wir Mitarbeiter zur Kontrolle in das Unternehmen und verhängen eine Strafe“, sagt Behördenleiter Alfred Winkler. Im Allgemeinen würden sich die Villacher aber großteils an die Pflicht halten.