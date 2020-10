Studie Jeder Vierte besorgt bereits Weihnachtsgeschenke

Facebook

Weihnachtsmärkte und Dekoration stimmen auf die besinnliche Zeit ein © KK/Atrio

Von Weihnachten weit und breit noch keine Spur - zumindest nicht in den Köpfen der Menschen. Und dennoch kündigt sich die besinnliche Zeit schon an. Beleuchtungen werden montiert und Regale in Geschäften mit Weihnachtsutensilien gefüllt. Das ist offenbar gut so, denn noch bevor die für den Handel wichtigste Saison beginnt, haben die Österreicher dieses Jahr ihre Vorbereitungen für Weihnachten gestartet. Das geht aus einer Studie des Linzer Market-Instituts im Auftrag von SES Spar European Shopping Centers, dem Betreiber des Atrio Villach und dem größten Betreiber von Shopping-Centern in Österreich hervor.