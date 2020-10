Facebook

© KLZ/Weichselbraun Helmuth

"Es ist immer schön, auf den Wetterkarten markante Tiefs über dem Atlantik zu erblicken, denn das bedeutet für Mitteleuropa warmen Südwind und in der Regel auch noch Hochdruckeinfluss", fasst Wetterfachmann Werner Troger seine Prognose gleich zu Beginn zusammen. Auf der Vorderseite der Tiefdruckzone über Westeuropa wird also zur Wochenmitte sehr milde und relativ trockene Luft in den Alpenraum geführt.

Abgesehen von Nebelbänken und dünnen Wolken scheint zumeist die Sonne. Nur entlang der südlichen Landesgrenze stauen sich von Südwesten her erste dichtere Wolken an. Die Temperaturen steigen im Verlauf des Tages auf etwa 15 bis 19 Grad an. Im Rosental wird es tagsüber föhnbedingt wohl am wärmsten. In den schattigen Tallagen und bei Nebel tut sich hingegen tagsüber temperaturmäßig weit weniger.