"Office Seven"Neues Bürogebäude in Villach geplant

So könnte das geplante Bürogebäude an der Kreuzung Handwerkstraße und Karawankenweg aussehen © kk

Unternehmer Miki Aleksic macht weiter von sich reden. Nach der Eröffnung des Hotel Seven vor zwei Jahren und dem bevorstehenden Baustart seiner "Ella-Kaffeerösterei" hat der Villacher bereits sein nächstes Projekt ins Auge gefasst. An der Kreuzung Handwerkstraße und Karawankenweg soll ein Büro- und Geschäftsgebäude samt Lagerflächen errichtet werden. "Wir sind aber erst in der Planungsphase", sagt Aleksic, der auf einen Baustart im Frühjahr hofft. In Anlehnung an das Hotel soll das Projekt den Namen "Office Seven" tragen.