Ein 36-jähriger Bewohner hat seine vermeintliche Freundin in einem Waschraum mit einem 23-Jährigen bei einer innigen Umarmung ertappt. Die beiden begannen in der Folge zu raufen. Weitere Bewohner eilten herbei.

Die Polizei wurde kurz nach 1 Uhr nachts gerufen (Sujetbild) © KLZ/Kanizaj

Die Polizei musste am Montag um 1.15 Uhr in einer Betreuungsstelle in Villach einschreiten. Dort war es zu einer Rauferei zwischen mehreren männlichen Bewohnern gekommen. Laut Polizei war der Auslöser für das Handgemenge eine innige Umarmung in einem Waschraum. Ein 36-Jähriger hat dort seine vermeintliche 41-jährige Freundin mit einem 23-jährigen Bewohner "erwischt". In der Folge kam es zu einem Handgemenge zwischen den beiden Männern und zumindest vier weiteren herbeieilenden Bewohnern.