Schwelbrand in Dolintschach © FF Rosegg

Am Freitag gegen 21 Uhr deponierte ein 70-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Villach-Land unmittelbar bei der Mauer seines Nebengebäudes Asche aus dem Kachelofen. In den Nachtstunden entzündete sich die Asche und in weiterer Folge kam es zu einem Schwelbrand an der Fassade der Garage. Dabei wurde diese und ein Fenster stark beschädigt.