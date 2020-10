Vorwahlkampf? Gerüchte über Quarantäne des Villacher Bürgermeisters

Facebook

Bürgermeister Günther Albel ist im Amt © (c) Daniel Raunig

Die Gerüchte halten sich seit Tagen hartnäckig. In der Stadt Villach und darüber hinaus wird gemunkelt, dass Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) seit Tagen in Quarantäne wäre. Ausgang der Gerüchte dürfte die aktuelle Infektionswelle im Villacher Stadtmarketing sein. Fünf von sieben Personen haben sich dort mit dem Corona-Virus infiziert. Die Villacher Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ) war mit einer betroffenen Person in Kontakt, musste folglich in Quarantäne, wurde negativ getestet und ist seit Dienstag wieder im Amt.