Astrid und Mario Struger bringen derzeit ihr neues Lokal in Schuss. Die Eröffnung soll es Anfang November geben ©

Im Mai des Jahres, nach dem Corona-Lockdown, siedelte Gastronom Erwin Lammer mit seinem "Caldarium" in den Sportpark Warmbad. Nun soll wieder Leben in die seither verwaisten Räumlichkeiten in der Villacher Hausergasse einziehen. Anfang November will Astrid Struger mit tatkräftiger Unterstützung ihres Gatten Mario Struger durchstarten. Und zwar unter dem Namen "Café Bar Zentral".