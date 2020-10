Villach 100 neue Kindergartenplätze in Landskron geplant

Facebook

Villach bekommt neue Betreuungsplätze für Kinder © Oksana Kuzmina

Der Villacher Stadtteil Landskron bekommt ab Jänner 100 zusätzliche Kinderbetreuungsplätze - unter anderem das präsentierte die Stadt Villach unter dem Titel "Kindergartenoffensive 2020". Ab November werden im ehemaligen Waldorf-Gebäude in der Schillerstraße, das sich aktuell in Sanierung befindet, drei neue Gruppen eingerichtet. "Der Bedarf ist da, alleine in Landskron werden derzeit 350 neue Wohneinheiten gebaut, 1000 Menschen ziehen zu. Hier braucht es auch Betreuung für Kinder", sagt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). Investiert werden 340.000 Euro. Am Standort soll Betreuung mit Schwerpunkt Biokost stattfindet. "Die Kinder sollen mit der Natur in Kontakt kommen und gesund aufwachsen", sagt Kindergartenreferentin Irene Hochstetter-Lackner (SPÖ). Bereits neu eröffnet hat eine Kindergartengruppe für 25 Kinder im Stadtteil Fellach. Ein weiterer Ausbau ist einem nächsten Schritt beim Technologiepark Magdalen geplant.