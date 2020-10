Der Mann war am Mittwoch mit einer Völkermarkterin zu einer Wanderung aufgebrochen. Dabei hatte er sich an seinem Steigeisen verletzt und im absturzgefährdeten Gelände Kreislaufprobleme bekommen.

Zwei Wanderer gerieten am Mittagskogel in Bergnot (Archivfoto) © Weichselbraun

Ein verletzter Murtaler und seine aus dem Bezirk Völkermarkt stammende Begleiterin gerieten am Mittwoch am Mittagskogel in eine alpine Notlage. Die beiden 37-Jährigen setzten um 13.45 Uhr einen Notruf ab und gaben an, dass sie sich am Nord-Ost-Grat befinden und nicht mehr weiterkommen. Der Steirer hatte sich mit seinen Steigeisen eine Wunde am Unterschenkel zugezogen und daraufhin im absturzgefährdetem Gelände Kreislaufprobleme bekommen.