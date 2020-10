Facebook

Peter Weidinger ist Abgeordneter zum Nationalrat und Gemeinderat in Villach © Hannes Pacheiner

Sie sind seit 2007 in der Villacher Stadtpolitik tätig und holten bei den Nationalratswahlen 2019 die meisten Vorzugsstimmen auf den Regionallisten. Warum sind Sie nicht der Spitzenkandidat für die ÖVP Villach?

Peter Weidinger. Viele in der Partei hätten mich in der Funktion gesehen. Jeder Kandidat hat aber ein Zeitfenster, in dem er einen Sprung machen und etwas bewirken kann. Jetzt ist jenes für Katharina Spanring und für eine junge Frau in der Politik gekommen. Ich selbst habe sie vorgeschlagen und freue mich, dass der Parteivorstand sie einstimmig angenommen hat.