Der Bewohner konnte von den Einsatzkräften geborgen werden © HFW Villach

In einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Villach hat verbranntes Essen für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Eine Nachbarin alarmierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr brach die Wohnungstüre auf. In einem Zimmer konnte ein benommener, aber ansprechbarer Mann aufgefunden werden. "Er wurde sofort mittels Fluchthaube durch den Rauch ins Freie gerettet und dem bereits anwesendem Notarztteam des Roten Kreuzes zur Behandlung übergeben", sagt Einsatzleiter Martin Regenfelder. Der Kochtopf wurde von den Feuerwehrleuten vom Herd entfernt.