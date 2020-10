Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gemeindeämter + Ortstafeln Villach - Hohenthurn © (c) Lisa Steinthaler (Lisa Steinthaler)

In Weißenstein und in St. Jakob im Rosental werden im Februar mit Harald Haberle und Guntram Perdacher Bürgermeister zur Wahl antreten, die zwar relativ neu in der Funktion sind, aber bereits über einen Amtsbonus verfügen. In diesen Gemeinden nutzte ihre Partei - in beiden Fällen die SPÖ - die Möglichkeiten der neuen Landesverfassung und ließ mit ihrer absoluten Mandatsmehrheit die Bürgermeister vom Gemeinderat wählen.