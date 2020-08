Facebook

Eine 38-jährige Villacherin bedrohte am vergangenen Freitag um 21.10 Uhr ihre 76-jährige Mutter aus Villach und ihre 51-jährige Schwester in Linz mit dem Umbringen und versetze vor allem ihre Mutter Furcht. Die 76-Jährige begab sich daraufhin aus Angst mit dem Zug nach Linz zur Tochter und erstattete dort die Anzeige. Im Zuge der Einvernahme der Beschuldigten war die 38-Jährige aber nicht geständig. Aufgrund einer gerichtlichen Bewilligung ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Festnahme der Beschuldigten und Einlieferung in die Justizanstalt Klagenfurt an.